НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Флорида» против «Эдмонтона», «Колорадо» встретится с «Ванкувером»
«Вашингтон» в гостях сыграет с «Далласом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Эдмонтон» встретится с «Флоридой», «Ванкувер» будет противостоять «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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