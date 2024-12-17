Ротенберг о 2:3 с «Локо»: «Не будем сетовать на матчи сборной, СКА обязан побеждать в любой ситуации. Мы улучшим игру, уберем непонятные удаления наших звезд»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Локомотивом».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Отличная игра, уровня плей-офф. Очень серьезный вызов бросил нам «Локомотив ». Видно, что они были очень хорошо подготовлены к этой игре, очень серьезно. Они сразу взвинтили темп с первого периода.

Мы сражались все и играли на команду, наши ребята бились все, проявили характер. Мы не будем сетовать на игру сборной, понимаем эту ситуацию. В любой ситуации мы обязаны побеждать.

Те ребята, которые были в сборной, они сегодня сыграли здорово, бились все. Те ребята, которые тренировались отдельно, работали с помощниками, мы выстроили тренировочный процесс.

Где-то сегодня мы не увидели такую целостную команду на 100%, поэтому допустили эту ошибку в третьем периоде, играя в меньшинстве. Счет 2:2, равная игра в целом, но мы допустили на одну ошибку больше. Поэтому есть что улучшить, над чем работать.

Хочу поблагодарить зрителей всех, болельщиков – сегодня все поддерживали команду. Мы играли на «СКА-Арене». Для многих это и новый опыт, потому что многие здесь в целом не играли. Мы очень рады здесь играть. Будем готовиться к следующей игре.

Я уверен, что мы улучшим нашу игру, уберем вот эти непонятные удаления наших звезд. Будем все работать на команду и обязательно победим», – заявил главный тренер СКА и «России 25».

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