Ротенберг о КПК: «74 137 болельщиков на матчах России. Рекордная посещаемость – лучший показатель интереса и любви к сборной. За играми следила вся страна»
Команда выиграла Кубок Первого канала, который проходит в Петербурге на «СКА-Арене».
«74 137 болельщиков на матчах сборной России – это главные цифры Кубка Первого канала!
Хочу искренне поблагодарить всех, кто нас поддерживал на протяжении всего турнира. Играть при такой аудитории – сбывшаяся мечта. Многие ребята в сборной никогда в жизни не выходили на лед при такой публике, для них это было очень волнительно и ответственно.
Невероятно рад, что мы смогли порадовать наших болельщиков во всех матчах – выиграли и встречи 5 на 5, и турнир 3 на 3.
Такая рекордная посещаемость – лучший показатель реального интереса и любви к сборной России. Знаю, что в Петербург приезжали болельщики из других городов, за матчами следила вся страна. От лица сборной хочу сказать огромное спасибо всем, кто превратил мечту в реальность.
Победа в предновогоднем турнире, полные трибуны на каждом матче нашей команды, счастливые лица болельщиков – все это запомнится надолго. Всем спасибо, вперед, Россия!» – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Изображение: t.me/rotenberg81
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