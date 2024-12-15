Ротенберг о КПК: «74 137 болельщиков на матчах России. Рекордная посещаемость – лучший показатель интереса и любви к сборной. За играми следила вся страна»

Роман Ротенберг сообщил, что матчи «России 25» посетили 74 137 болельщиков.

Команда выиграла Кубок Первого канала , который проходит в Петербурге на «СКА-Арене».

«74 137 болельщиков на матчах сборной России – это главные цифры Кубка Первого канала!

Хочу искренне поблагодарить всех, кто нас поддерживал на протяжении всего турнира. Играть при такой аудитории – сбывшаяся мечта. Многие ребята в сборной никогда в жизни не выходили на лед при такой публике, для них это было очень волнительно и ответственно.

Невероятно рад, что мы смогли порадовать наших болельщиков во всех матчах – выиграли и встречи 5 на 5, и турнир 3 на 3.

Такая рекордная посещаемость – лучший показатель реального интереса и любви к сборной России. Знаю, что в Петербург приезжали болельщики из других городов, за матчами следила вся страна. От лица сборной хочу сказать огромное спасибо всем, кто превратил мечту в реальность.

Победа в предновогоднем турнире, полные трибуны на каждом матче нашей команды, счастливые лица болельщиков – все это запомнится надолго. Всем спасибо, вперед, Россия!» – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг .

Изображение: t.me/rotenberg81