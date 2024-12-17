Ротенберг о «СКА-Арене»: «После сборной пришлось перезалить лед, сделать идеальный за сутки невозможно, надо наращивать толщину. Уверен, он будет только лучше»

Роман Ротенберг высказался о качестве льда на «СКА-Арене».

СКА потерпел поражение от «Локомотива » со счетом 2:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Для меня это была игра практически через день [после матча сборной]. Ощущения замечательные.

После сборной пришлось перезалить лед – это не так просто технологически. Мы перезалили. Я думаю, что в следующей игре лед будет еще лучше, потому что там даже наращивать толщину льда – не так все просто. Это невозможно было – за сутки залить идеальный лед. Все старались.

Я уверен, что лед будет только лучше, в следующей игре мы будем лучше выглядеть в целом. Мы очень рады быть здесь, что у нас полные трибуны.

Я уверен, что на каждую игру мы постараемся и будем создавать праздник для наших болельщиков, которые всегда приходят нас поддерживать», – сказал главный тренер СКА и «России 25».

На «СКА-Арене» проходили матчи Кубка Первого канала. «Россия 25» под руководством Ротенберга выиграла все три матча и победила на турнире.

СКА проиграл «Локомотиву» 3 из 4 матчей сезона