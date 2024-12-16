Ротенберг про КПК: «74 000 болельщиков за три дня – не на каждом ЧМ собирают столько за весь турнир. Для зрителя здесь лучше, чем на Турнире четырех наций, в Бостоне и Монреале арены меньше»

Роман Ротенберг доволен посещаемостью Кубка Первого канала.

– Сегодня объявили посещаемость матча в 21 425 человек. Есть повод говорить о новом рекорде?

– Наша задача – всегда максимально привлекать зрителей. Мы за три игры собрали сколько зрителей? 74 тысячи, да? Я думаю, что на чемпионатах мира бывает, что столько не собирают организаторы за весь турнир. Поэтому можем только поблагодарить наших болельщиков, что они приходят на наши матчи. Каждому отдельная благодарность, каждому болельщику.

Ваши коллеги задавали вопрос, а что лучше: Турнир четырех наций или Кубок Первого канала? Давайте сравним. В Бостоне меньше арена, чем в Санкт-Петербурге. В Монреале меньше арена, чем в Санкт-Петербурге. Вот вам и ответ. Значит, здесь с точки зрителей лучше, – заявил главный тренер «России 25».