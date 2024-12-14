Агент О′Делла: «Эрик покидает «Динамо» и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. Конкретика будет на следующей неделе»

Агент Эрика О′Делла сообщил о предстоящем уходе игрока из «Динамо».

Ранее стало известно , что бело-голубые расторгнут контракт с 34-летним форвардом.

– Да, мы покидаем «Динамо ». Финализируем документы в понедельник-вторник. Дальше Эрик продолжит карьеру в каком-то другом клубе.

– Но в КХЛ, верно?

– В КХЛ, конечно. Пока больше нет конкретики – на следующей неделе будет.

– В начале недели?

– Да, – сказал агент нападающего Глеб Чистяков .

Директор «Динамо» об О′Делле: «Ищем варианты для продолжения карьеры Эрика в КХЛ»