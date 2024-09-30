О′Делл про слухи об обмене в «Металлург»: «Надеюсь, этого не произойдет. Мне нравится в «Динамо», у нас замечательная команда»

Эрик О′Делл высказался о возможном обмене в «Металлург».

Нападающий «Динамо» также подвел итоги матча с «Нефтехимиком » (5:4 Б).

«Хорошая игра с «Нефтехимиком» получилась. Мы нанесли около пятидесяти бросков, но вратарь соперника здорово сыграл.

От матча к матчу мы чувствуем себя лучше. Старт сезона получился не лучшим, у нас было много тяжелых игр. Но нам нужно продолжать в том же духе.

Слухи об обмене в «Металлург»? Мне вообще нечего сказать на этот счет. Я стараюсь показывать свою лучшую игру в «Динамо». Надеюсь, что этого не произойдет. У нас замечательная команда, мне нравится быть здесь», – сказал нападающий «Динамо» Эрик О′Делл .

О′Делл может перейти в «Металлург» в обмен на Уилсона. Но у форварда «Динамо» есть запрет на трейд