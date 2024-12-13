Директор «Динамо» об О′Делле: «Ищем варианты для продолжения карьеры Эрика в КХЛ»
Алексей Сопин сообщил, что «Динамо» ищет новую команду для Эрика О′Делла.
Ранее появилась информация, что клуб расторгнет контракт с форвардом.
«Ищем варианты для продолжения карьеры Эрика в КХЛ», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем