«Динамо» расторгнет контракт с О’Деллом. 34-летний форвард не играет с 8 октября (Михаил Зислис)

«Динамо» расторгнет контракт с Эриком О’Деллом.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

34-летний форвард выступает за бело-голубых с 2021 года. За это время на его счету 141 очко за результативность с учетом плей-офф.

В этом сезоне О’Делл набрал 6 (2+4) баллов в 14 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, но он не играет с 8 октября. По информации «Динамо », это связано с обострением проблем со здоровьем.

Директор «Динамо» о Рашевском: «Важно его сохранить, будем разговаривать о новом контракте. Где мы такого же снайпера найдем?»