Агент О′Делла: «На него претендуют несколько команд из Восточной и Западной конференций, фаворита нет»

Агент Эрика О′Делла высказался о будущем игрока.

«Могу подтвердить, что уходим из «Динамо ». Где Эрик продолжит карьеру, пока неясно, но могу сказать, что больше новостей в этом вопросе будет в понедельник.

На него претендуют несколько команд из Восточной и Западной конференций, одного фаворита нет», – сказал агент Глеб Чистяков.