Агент О′Делла: «На него претендуют несколько команд из Восточной и Западной конференций, фаворита нет»
Агент Эрика О′Делла высказался о будущем игрока.
«Могу подтвердить, что уходим из «Динамо». Где Эрик продолжит карьеру, пока неясно, но могу сказать, что больше новостей в этом вопросе будет в понедельник.
На него претендуют несколько команд из Восточной и Западной конференций, одного фаворита нет», – сказал агент Глеб Чистяков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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