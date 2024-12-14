«Авангард» переподписал контракт с Коледовым, уменьшив ему зарплату с 60 млн рублей за сезон. Защитник устроил Ги Буше и останется в клубе (Михаил Зислис)
«Авангард» переподписал контракт с Павлом Коледовым.
Ранее появилась информация, что 30-летний защитник может покинуть клуб в результате обмена.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, «Авангард» заключил с хоккеистом новое соглашение.
Коледов согласился на снижение зарплаты и останется в команде. Срок контракта не изменился – до 2026 года. Отмечается, что защитник устроил нового главного тренера Ги Буше.
В нынешнем сезоне Коледов провел 32 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 6». Его зарплата составляет около 60 млн рублей за сезон.
Первый день Ги Буше в Омске: прилетел ради тренировки «Авангарда» – и скоро улетит в Канаду на лечение
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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