Гендиректор «Авангарда»: «Ги Буше выставил перед командой матрешек на первом собрании. Они олицетворяют его подход: каждый шаг – часть единого целого»
«Вот и стартовала работа нашего нового тренерского штаба в Омске. Вы видели кадры с первой тренировки, слышали первые слова Ги, видели первые эмоции от арены и команды. Я просто дополню эту картину маленькими личными наблюдениями.
Мы встретились с Ги Буше и Дэйвом Барром в Москве, куда они сначала и прилетели. Рейс в Омск был ночным, но они совсем не отдыхали – мы весь перелет обсуждали работу. Без передышек.
Прилетели глубоко ночью, в 7:30 Ги и Дэйв уже выехали на работу – осматривать арену и готовиться к первой тренировке. Заряженность максимальная.
И маленькая внутренняя история. На первом собрании Ги выставил перед командой таких матрешек (внимание под экран на фото). Как думаете, что они символизируют?
Матрешки олицетворяют его подход: каждый – даже самый маленький шаг – есть часть единого целого», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Фото: t.me/germanchistyakov
Первый день Ги Буше в Омске: прилетел ради тренировки «Авангарда» – и скоро улетит в Канаду на лечение
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