Гендиректор «Авангарда»: «Ги Буше выставил перед командой матрешек на первом собрании. Они олицетворяют его подход: каждый шаг – часть единого целого»

Гендиректор «Авангарда» рассказал о встрече с тренером Ги Буше.

«Вот и стартовала работа нашего нового тренерского штаба в Омске. Вы видели кадры с первой тренировки, слышали первые слова Ги, видели первые эмоции от арены и команды. Я просто дополню эту картину маленькими личными наблюдениями.

Мы встретились с Ги Буше и Дэйвом Барром в Москве, куда они сначала и прилетели. Рейс в Омск был ночным, но они совсем не отдыхали – мы весь перелет обсуждали работу. Без передышек.

Прилетели глубоко ночью, в 7:30 Ги и Дэйв уже выехали на работу – осматривать арену и готовиться к первой тренировке. Заряженность максимальная.

И маленькая внутренняя история. На первом собрании Ги выставил перед командой таких матрешек (внимание под экран на фото). Как думаете, что они символизируют?

Матрешки олицетворяют его подход: каждый – даже самый маленький шаг – есть часть единого целого», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков .

Фото: t.me/germanchistyakov

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