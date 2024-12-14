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  • Артюхин о Ги Буше и «Авангарде»: «Понравилось, что он приехал, познакомился с командой. В его отъезде нет ничего критичного. Все-таки проблемы со здоровьем»
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Артюхин о Ги Буше и «Авангарде»: «Понравилось, что он приехал, познакомился с командой. В его отъезде нет ничего критичного. Все-таки проблемы со здоровьем»

Евгений Артюхин высказался о временном отъезде Ги Буше из «Авангарда».

12 декабря 53-летний специалист провел первую тренировку в Омске и улетел в Канаду. Недавно он перенес операцию на колене.

В Канаде специалист пройдет обследование, после чего вернется в Омск. В его отсутствие командой будет руководить помощник Дэйв Барр.

«Здесь двоякий момент. Если бы я был в текущем «Авангарде» я, наверное, вошел бы в ситуацию главного тренера. Все-таки у человека есть проблемы со здоровьем. Мне понравилось, что он во время перерыва приехал, познакомился с командой. На собрании, думаю, он объяснил тот масштаб работы и что он хочет от игроков.

Несмотря на отъезд, его помощник остается в клубе. Уверен, все указания Ги Буше оставил ему. Ребята под руководством помощника будут готовиться, и работать над новой системой.

Главный тренер скоро вернется, и по мне, тут нет ничего критичного. Ребятам нужно сфокусироваться на подготовке, а не на его отъезде», – сказал бывший игрок российских клубов. 

Первый день Ги Буше в Омске: прилетел ради тренировки «Авангарда» – и скоро улетит в Канаду на лечение

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
logoАвангард
logoГи Буше
Дэйв Барр
logoКХЛ
logoЕвгений Артюхин
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