«Авангард» может обменять Коледова в «Ак Барс» на Юдина

Павел Коледов может перейти в «Ак Барс».

«Авангард » может обменять 30-летнего защитника в «Ак Барс » на Дмитрия Юдина , сообщает журналист Артур Хайруллин.

Коледов присоединился к омскому клубу в мае этого года. В текущем сезоне он провел 30 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 7».