«Авангард» может обменять Коледова в «Ак Барс» на Юдина
Павел Коледов может перейти в «Ак Барс».
«Авангард» может обменять 30-летнего защитника в «Ак Барс» на Дмитрия Юдина, сообщает журналист Артур Хайруллин.
Коледов присоединился к омскому клубу в мае этого года. В текущем сезоне он провел 30 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 7».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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