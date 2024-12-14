Рыбин, Князев, Чесалин и Рейзвих – в составе «Авангарда» на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Копейкин
«Авангард» назвал состав команды для участия в чемпионате КХЛ «3х3».
Турнир пройдет с 19 декабря по 13 июля. В нем сыграют еще 7 клубов: «Барыс», «Металлург», «Салават», «Ак Барс», минское «Динамо», «Сибирь» и «Трактор».
Состав «Авангарда» выглядит следующим образом:
Вратари: Александр Евграфов, Эдуард Рейзвих;
Защитники: Евгений Чесалин, Алексей Фрибус, Станислав Калашников;
Нападающие: Антон Борко, Евгений Коротков, Максим Рыбин, Игорь Макаров, Артем Левкин, Кирилл Князев, Константин Будкаев.
Главный тренер – Алексей Копейкин.
Изображение: t.me/omskiyavangard
КХЛ запустила чемпионат 3х3: всего 8 команд, 331 игра, 24 млн рублей на призы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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