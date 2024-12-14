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Рыбин, Князев, Чесалин и Рейзвих – в составе «Авангарда» на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Копейкин

«Авангард» назвал состав команды для участия в чемпионате КХЛ «3х3».

Турнир пройдет с 19 декабря по 13 июля. В нем сыграют еще 7 клубов: «Барыс», «Металлург», «Салават», «Ак Барс», минское «Динамо», «Сибирь» и «Трактор».

Состав «Авангарда» выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Евграфов, Эдуард Рейзвих;

Защитники: Евгений Чесалин, Алексей Фрибус, Станислав Калашников;

Нападающие: Антон Борко, Евгений Коротков, Максим Рыбин, Игорь Макаров, Артем Левкин, Кирилл Князев, Константин Будкаев.

Главный тренерАлексей Копейкин.

Изображение: t.me/omskiyavangard

КХЛ запустила чемпионат 3х3: всего 8 команд, 331 игра, 24 млн рублей на призы

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoХоккей 3х3
logoКирилл Князев
logoЕвгений Коротков
logoЭдуард Рейзвих
logoЕвгений Чесалин
logoАвангард
logoМаксим Рыбин
logoКХЛ
logoИгорь Макаров
logoАлександр Евграфов
logoАлексей Копейкин
logoСтанислав Калашников
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