Рыбин, Князев, Чесалин и Рейзвих – в составе «Авангарда» на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Копейкин

«Авангард» назвал состав команды для участия в чемпионате КХЛ «3х3».

Турнир пройдет с 19 декабря по 13 июля. В нем сыграют еще 7 клубов: «Барыс», «Металлург», «Салават», «Ак Барс», минское «Динамо», «Сибирь» и «Трактор».

Состав «Авангарда » выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Евграфов , Эдуард Рейзвих ;

Защитники: Евгений Чесалин , Алексей Фрибус, Станислав Калашников ;

Нападающие: Антон Борко, Евгений Коротков , Максим Рыбин , Игорь Макаров , Артем Левкин, Кирилл Князев , Константин Будкаев.

Главный тренер – Алексей Копейкин .

Изображение: t.me/omskiyavangard

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