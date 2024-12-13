Ги Буше об «Авангарде»: «Нет вины игроков в том, что бензина не хватает на весь матч. Нужно подтягивать кондиции за счет качественных упражнений»

Ги Буше рассказал, как будет улучшать физическую форму игроков «Авангарда».

– Как вы оцениваете физическую форму «Авангарда»?

– Это как раз то, над чем нам предстоит поработать. Даже в игре с «Автомобилистом » мы видели, что к середине матча начал заканчиваться бензин.

Но дело не только в физической подготовке, нужно подтягивать кондиции за счет хороших тренировок, за счет качественных упражнений на льду. Тогда и игрокам будет нравиться, и польза придет.

Мы все это объяснили хоккеистам, и они понимают, для чего это нужно. Нет вины игроков в том, что не хватает сил на весь матч, тут нужно просто грамотно выстраивать работу и ее выполнять, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Ги Буше сообщил, что Барр будет и. о. главного тренера «Авангарда» в ближайших матчах: «У меня прошла серьезная операция на колене, придется еще вернуться в Канаду»