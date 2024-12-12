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  • Ги Буше: «Авангарду» нужны 4 звена, где все взаимозаменяемы. Не будет привилегий за прошлые заслуги – кто лучше себя проявляет, тот получает больше времени»
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Ги Буше: «Авангарду» нужны 4 звена, где все взаимозаменяемы. Не будет привилегий за прошлые заслуги – кто лучше себя проявляет, тот получает больше времени»

Ги Буше рассказал, как будет комплектовать состав «Авангарда».

Ранее новый главный тренер омского клуба прилетел в Россию.

– Достаточная ли глубина состава сейчас у «Авангарда»?

– Наша цель не состоит в том, чтобы построить команду одного звена. Нам нужно четыре качественных звена, где все выполняют свою роль, где все взаимозаменяемы.

Не будет никаких привилегий за предыдущие заслуги, за статус: кто лучше себя проявляет, тот и получает больше игрового времени. Как себя показали – то и получили.

– Будут ли изменения в тренерском штабе «Авангарда»?

– Прошу, дайте мне немного времени. Пока могу только сказать, что Барр будет отвечать за защитников. Мне нужно со всеми поговорить, а сейчас моя первостепенная задача – доносить информацию до игроков.

Также я поговорю со всем персоналом, с тренерским штабом, чтобы понимать, кто и где будет полезен», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Ги Буше сообщил, что Барр будет и. о. главного тренера «Авангарда» в ближайших матчах: «У меня прошла серьезная операция на колене, придется еще вернуться в Канаду»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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Дэйв Барр
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