Ги Буше сообщил, что Барр будет и. о. главного тренера «Авангарда» в ближайших матчах: «У меня прошла серьезная операция на колене, придется еще вернуться в Канаду»

Дэйв Барр будет и. о. главного тренера «Авангарда» в ближайших матчах.

Об этом сообщил главный тренер омской команды Ги Буше .

«У меня прошла достаточно серьезная операция на колене, и мне придется еще вернуться в Канаду. Поэтому меня не будет на ближайших матчах.

Дэйв Барр будет исполнять обязанности главного тренера», – сказал новый главный тренер «Авангарда » Ги Буше.