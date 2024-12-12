Ги Буше сообщил, что Барр будет и. о. главного тренера «Авангарда» в ближайших матчах: «У меня прошла серьезная операция на колене, придется еще вернуться в Канаду»
Дэйв Барр будет и. о. главного тренера «Авангарда» в ближайших матчах.
Об этом сообщил главный тренер омской команды Ги Буше.
«У меня прошла достаточно серьезная операция на колене, и мне придется еще вернуться в Канаду. Поэтому меня не будет на ближайших матчах.
Дэйв Барр будет исполнять обязанности главного тренера», – сказал новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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