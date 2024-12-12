Директор Федерации хоккея ОАЭ: «Были удивлены архитектурой «СКА Арены». У России лучшая школа хоккея, русская культура должна продвигаться за пределы страны»

Директор Федерации хоккея ОАЭ назвал российскую школу хоккея лучшей в мире.

Сегодня Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.

«Были удивлены архитектурой «СКА-Арены», это было большое удивление для нас. Вели диалог с 2019 года, но затем грянул COVID и диалог на время прекратился. Сейчас мы его возобновляем.

Наш хоккей очень сильно развился в последние 10 лет. Мы видели развитие в разных европейских и американских странах, но программа «Красная машина» понравилась нам больше всего, видим ее результаты.

Пусть мы и не страна зимних видов спорта, но мы приложим все усилия, чтобы развиваться в хоккее. Пусть мы пока и не знаем как, но с поддержкой одной из сильнейших стран в хоккее мы сможем это сделать.

Хотим приближаться к топовым дивизионам чемпионата мира. Хочу добавить, что русская культура должна продвигаться за пределы страны. У вас лучшая школа хоккея.

Нужно брать программу «Красная машина» и сделать ее центром развития в разных странах. Развивайте это в других странах Арабского союза и развивайте игроков», спортивный директор Федерации хоккея ОАЭ Мохамад Ареф.

Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»