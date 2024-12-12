Ротенберг и Третьяк подпишут меморандум о сотрудничестве ФХР с ОАЭ («Матч ТВ»)
ФХР подпишет меморандум с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Как сообщает «Матч ТВ», в четверг документ о сотрудничестве с российской стороны подпишут президент ФХР Владислав Третьяк и первый вице‑президент федерации Роман Ротенберг.
Сборная ОАЭ занимает 36‑е место в рейтинге ИИХФ среди мужских сборных. В хоккейной лиге ОАЭ выступают шесть клубов. 32,7% игроков – россияне.
Ротенберг и Третьяк подпишут меморандум о сотрудничестве ФХР с Саудовской Аравией («Матч ТВ»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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