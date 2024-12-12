Ротенберг и Третьяк подпишут меморандум о сотрудничестве ФХР с ОАЭ («Матч ТВ»)

ФХР подпишет меморандум с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как сообщает «Матч ТВ», в четверг документ о сотрудничестве с российской стороны подпишут президент ФХР Владислав Третьяк и первый вице‑президент федерации Роман Ротенберг .

Сборная ОАЭ занимает 36‑е место в рейтинге ИИХФ среди мужских сборных. В хоккейной лиге ОАЭ выступают шесть клубов. 32,7% игроков – россияне.

Ротенберг и Третьяк подпишут меморандум о сотрудничестве ФХР с Саудовской Аравией («Матч ТВ»)