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Ротенберг и Третьяк подпишут меморандум о сотрудничестве ФХР с ОАЭ («Матч ТВ»)

ФХР подпишет меморандум с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как сообщает «Матч ТВ», в четверг документ о сотрудничестве с российской стороны подпишут президент ФХР Владислав Третьяк и первый вице‑президент федерации Роман Ротенберг.

Сборная ОАЭ занимает 36‑е место в рейтинге ИИХФ среди мужских сборных. В хоккейной лиге ОАЭ выступают шесть клубов. 32,7% игроков – россияне.

Ротенберг и Третьяк подпишут меморандум о сотрудничестве ФХР с Саудовской Аравией («Матч ТВ»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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чемпионат ОАЭ
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