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Третьяк о Кубке Первого канала: «По «СКА-Арене» были некоторые вопросы, сейчас они сняты. Ожидается большой зрительский интерес»

Владислав Третьяк сказал, что «СКА-Арена» готова принять Кубок Первого канала.

Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем сыграют команда «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Там больше арена, ожидается большой зрительский интерес, ожидается команда из иностранных игроков.

Тем более построили хороший дворец, столько тот стадион [Ледовый дворец] не вмещает.

По арене были некоторые вопросы, сейчас они сняты, федерация проверила, что арена готова принять Кубок Первого канала», – сказал президент ФХР.

9 июня стало известно о пожаре на территории комплекса «СКА-Арены», в результате чего были повреждены чаша стадиона и трибуны.

СКА в текущем сезоне проводит домашние матчи в Ледовом дворце.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
ТАСС
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoСКА
сборная России U25
logoФХР
logoКХЛ
logoСборная Беларуси по хоккею
logoКубок Первого канала
logoВладислав Третьяк
logoСборная Казахстана по хоккею
СКА-Арена
болельщики
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