Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»

Роман Ротенберг заявил, что хочет пригласить в Дубай клубы НХЛ и сборную Канады.

Сегодня Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.

«Хотим комплексного развития по всем направлениям. Мы видим перспективы, и с учетом политической ситуации, мы хотели бы начать проработку игр клубов КХЛ и сборной России .

Мы хотим пригласить в Дубай лучшие клубы мира из НХЛ и, конечно, сборную Канады или любую другую сборную, которая готова участвовать.

Совместными усилиями мы можем добиться проведения таких игр в Дубае или Абу-Даби», – сказал первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на пресс-конференции.

Третьяк о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Россия как хоккейная держава заинтересована, чтобы хоккей развивался во всем мире. Необязательно, чтобы зима была, главное – хорошие тренеры и желание»