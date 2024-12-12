Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»
Сегодня Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.
«Хотим комплексного развития по всем направлениям. Мы видим перспективы, и с учетом политической ситуации, мы хотели бы начать проработку игр клубов КХЛ и сборной России.
Мы хотим пригласить в Дубай лучшие клубы мира из НХЛ и, конечно, сборную Канады или любую другую сборную, которая готова участвовать.
Совместными усилиями мы можем добиться проведения таких игр в Дубае или Абу-Даби», – сказал первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на пресс-конференции.
Третьяк о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Россия как хоккейная держава заинтересована, чтобы хоккей развивался во всем мире. Необязательно, чтобы зима была, главное – хорошие тренеры и желание»
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