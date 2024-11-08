Третьяк о диалоге ФХР и КХЛ: «Будем по-другому разговаривать, когда придет время ОИ и ЧМ. Одно дело – болеть за Петербург или ЦСКА, другое – за всю страну»

Владислав Третьяк ответил на вопрос касательно отношений ФХР и КХЛ.

КХЛ и ФХР ранее расторгли договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.

– А как сейчас строится диалог между ФХР и КХЛ?

– У нас нормальные отношения. Да, сегодня произошло такое разделение, но у нас нормальные отношения.

Игроки будут выступать на Кубке Первого канала, в сборной. Мы делаем одно дело, нам нечего делить, мы все заинтересованы поддерживать наш вид спорта.

Когда придет время ЧМ, Олимпиады, будем уже немного по-другому разговаривать.

Одно дело – болеть за Петербург или ЦСКА, другое – за всю страну. Когда мы будем играть на Олимпиаде и чемпионатах мира, это совершенно другое.

К этим матчам надо будет готовиться. Когда придет это время, будем разговаривать, будем думать, как готовить лучшую команду на турнире, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.