Третьяк о диалоге ФХР и КХЛ: «Будем по-другому разговаривать, когда придет время ОИ и ЧМ. Одно дело – болеть за Петербург или ЦСКА, другое – за всю страну»
КХЛ и ФХР ранее расторгли договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.
– А как сейчас строится диалог между ФХР и КХЛ?
– У нас нормальные отношения. Да, сегодня произошло такое разделение, но у нас нормальные отношения.
Игроки будут выступать на Кубке Первого канала, в сборной. Мы делаем одно дело, нам нечего делить, мы все заинтересованы поддерживать наш вид спорта.
Когда придет время ЧМ, Олимпиады, будем уже немного по-другому разговаривать.
Одно дело – болеть за Петербург или ЦСКА, другое – за всю страну. Когда мы будем играть на Олимпиаде и чемпионатах мира, это совершенно другое.
К этим матчам надо будет готовиться. Когда придет это время, будем разговаривать, будем думать, как готовить лучшую команду на турнире, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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