Вице-президент Федерации хоккея ОАЭ о клубе КХЛ от страны: «У нас есть свои лиги. Мы развиваемся, к нам приезжали бразильские команды»

Вице-президент Федерации хоккея ОАЭ оценил шанс появления в КХЛ клуба от страны.

Сегодня Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.

– Может ли клуб из ОАЭ появиться в КХЛ?

– Мы развиваемся все время, у нас есть свои лиги. Каждый год у нас проходят разные события, к нам приезжали бразильские команды.

Думаю, мы можем развиться в этом виде спорта, – сказал вице-президент Федерации хоккея ОАЭ Хамель аль-Кубаиси.

Сборная ОАЭ занимает 36‑е место в рейтинге ИИХФ среди мужских сборных. В хоккейной лиге ОАЭ выступают шесть клубов. 32,7% игроков – россияне.

Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»