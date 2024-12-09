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Миддлтон про Капризова: «Любит пиво и тусоваться. Он из городка или деревни недалеко от Монголии. Кирилл невероятен – лучший российский игрок, которого я встречал»

Джейкоб Миддлтон дал забавную характеристику Кириллу Капризову.

28-летний канадский защитник выступает с российским форвардом за «Миннесоту».

– Расскажи что-нибудь эдакое про Kirill The Thrill («Кирилл Сенсационный» – одно из прозвищ Капризова в клубе – Спортс’‘), какие-нибудь его выходки.

– Люди как будто не понимают, насколько он хорош на самом деле.

– Они начинают это видеть.

– Начинают, да, но он делает это примерно лет пять. Он просто невероятен, он решает исход матчей, бьется.

Это лучший российский игрок, которого я встречал. Он из небольшого городка, может, даже деревни где-то недалеко от Монголии (Капризов из поселка Кузедеево, Кемеровская область – Спортс’‘).

Кирилл – из тех людей, которых называют «соль земли». Он любит пиво и тусоваться, ходить на ужины. Что бы ни было, он всегда рядом, – сказал Миддлтон.

⚡ Капризов – №1 в гонке бомбардиров! А «Миннесота» догнала «Виннипег» и провела важный обмен

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Spittin’ Chiclets
logoКирилл Капризов
logoДжейкоб Миддлтон
logoНХЛ
logoМиннесота
алкоголь и спорт
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