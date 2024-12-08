Капризов без очков в матче с «Лос-Анджелесом»: «минус 3», 5 бросков и 2 потери за 22:30. Нечас догнал его в гонке бомбардиров НХЛ – у обоих по 42 очка

Кирилл Капризов остался без очков в матче с «Лос-Анджелесом».

«Миннесота » проиграла «Кингс» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

Форвард «Уайлд» в 5-й раз в текущем сезоне завершил матч без результативных действий.

На его счету 42 (17+25) очка в 26 играх. В гонке бомбардиров лиги россиянин делит лидерство с форвардом «Каролины» Мартином Нечасом (42 очка в 27 играх, 14+28), сегодня отметившимся передачей в игре против «Айлендерс» (3:4).

Капризов (22:30, 2:48 – в большинстве, 5 бросков в створ, 1 блок и 2 потери) завершил матч с «Лос-Анджелесом» с «минус 3» – как и его партнеры по звену Мэттью Болди и Марко Росси.

Первая тройка команды была на льду во время двух шайб соперника в пустые ворота.