Капризов без очков в матче с «Лос-Анджелесом»: «минус 3», 5 бросков и 2 потери за 22:30. Нечас догнал его в гонке бомбардиров НХЛ – у обоих по 42 очка
Кирилл Капризов остался без очков в матче с «Лос-Анджелесом».
«Миннесота» проиграла «Кингс» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Форвард «Уайлд» в 5-й раз в текущем сезоне завершил матч без результативных действий.
На его счету 42 (17+25) очка в 26 играх. В гонке бомбардиров лиги россиянин делит лидерство с форвардом «Каролины» Мартином Нечасом (42 очка в 27 играх, 14+28), сегодня отметившимся передачей в игре против «Айлендерс» (3:4).
Капризов (22:30, 2:48 – в большинстве, 5 бросков в створ, 1 блок и 2 потери) завершил матч с «Лос-Анджелесом» с «минус 3» – как и его партнеры по звену Мэттью Болди и Марко Росси.
Первая тройка команды была на льду во время двух шайб соперника в пустые ворота.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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