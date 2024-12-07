Капризов обновил рекорд «Миннесоты», набрав 40+ очков за 25 игр. Форвард превзошел свой результат сезона-2022/23 – 31 матч
Кирилл Капризов обновил очередной рекорд «Миннесоты».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Уайлд» обыграли «Анахайм» со счетом 5:1.
27-летний нападающий отметился 3 (1+2) баллами за результативность. В этом сезоне на его счету 42 очка в 25 играх.
Капризов обновил собственный рекорд клуба по скорости набора 40 и более очков с начала чемпионата. В сезоне-2022/23 ему удалось это сделать за 31 матч.
«Миннесота» выиграла 5 матчей подряд. Команда лидирует в общей таблице НХЛ с 40 очками в 26 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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