Капризов обновил рекорд «Миннесоты», набрав 40+ очков за 25 игр. Форвард превзошел свой результат сезона-2022/23 – 31 матч

Кирилл Капризов обновил очередной рекорд «Миннесоты».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Уайлд » обыграли «Анахайм » со счетом 5:1.

27-летний нападающий отметился 3 (1+2) баллами за результативность. В этом сезоне на его счету 42 очка в 25 играх.

Капризов обновил собственный рекорд клуба по скорости набора 40 и более очков с начала чемпионата. В сезоне-2022/23 ему удалось это сделать за 31 матч.

«Миннесота» выиграла 5 матчей подряд. Команда лидирует в общей таблице НХЛ с 40 очками в 26 играх