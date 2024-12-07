Капризов о «Миннесоте»: «Все улыбаются, шутят и веселятся. Тебе просто нравится приходить на каток, а играть становится легко»
Кирилл Капризов рассказал о настроении «Миннесоты» в этом сезоне.
«Уайлд» одержали пять побед подряд в регулярном чемпионате НХЛ и вышли на первое место в сводной таблице лиги.
«Когда продолжает побеждать, становится легко играть за себя и за всех остальных. Тебе просто нравится приходить на каток. Все улыбаются, шутят и веселятся.
То же самое происходит и в игре, когда ты выходишь на лед и стараешься сделать все, что в твоих силах», – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Капризов обновил рекорд «Миннесоты», набрав 40+ очков за 25 игр. Форвард превзошел свой результат сезона-2022/23 – 31 матч
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости