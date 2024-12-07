Капризов о «Миннесоте»: «Все улыбаются, шутят и веселятся. Тебе просто нравится приходить на каток, а играть становится легко»

Кирилл Капризов рассказал о настроении «Миннесоты» в этом сезоне.

«Уайлд» одержали пять побед подряд в регулярном чемпионате НХЛ и вышли на первое место в сводной таблице лиги.

«Когда продолжает побеждать, становится легко играть за себя и за всех остальных. Тебе просто нравится приходить на каток. Все улыбаются, шутят и веселятся.

То же самое происходит и в игре, когда ты выходишь на лед и стараешься сделать все, что в твоих силах», – сказал нападающий «Миннесоты » Кирилл Капризов .

Капризов обновил рекорд «Миннесоты», набрав 40+ очков за 25 игр. Форвард превзошел свой результат сезона-2022/23 – 31 матч