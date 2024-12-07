Капризов вошел в топ-5 лучших бомбардиров «Миннесоты» (372 очка в 303 играх), обогнав Сутера

Кирилл Капризов вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Миннесоты» .

Форвард «Миннесоты» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в игре с «Дакс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 27-летнего россиянина стало 42 (17+25) очка в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+21». Он единолично возглавляет гонку бомбардиров лиги.

За карьеру в рамках регулярок у Капризова 372 (177+195) очка в 303 играх. Он вышел на чистое 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Уайлд», обогнав Райана Сутера (369 очков в 656 играх).

Выше идут Микко Койву (709 в 1028), Мариан Габорик (437 в 502), Зак Паризе (400 в 558) и нынешний капитан команды Джаред Сперджен (394 в 886).