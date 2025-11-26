Жамнов о победном голе Морозова: «У него хороший бросок. Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. Все ребята рады, что он вернулся и помогает «Спартаку»
Алексей Жамнов высказался об игре форварда Ивана Морозова.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что рад возвращению форварда Ивана Морозова.
Во вторник «Спартак» обыграл «Ак Барс» со счетом 1:0. Победную шайбу забросил Морозов, отбывший дисквалификацию после положительной допинг-пробы на кокаин.
Это 5-й гол нападающего в 6 последних играх.
– Как оцените игру Морозова, который забросил решающую шайбу?
– Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. У него хороший бросок.
Не только я, но и все ребята рады, что он вернулся и помогает команде, – сказал Жамнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
