Жамнов о победном голе Морозова: «У него хороший бросок. Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. Все ребята рады, что он вернулся и помогает «Спартаку»

Алексей Жамнов высказался об игре форварда Ивана Морозова.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов отметил, что рад возвращению форварда Ивана Морозова .

Во вторник «Спартак» обыграл «Ак Барс» со счетом 1:0. Победную шайбу забросил Морозов, отбывший дисквалификацию после положительной допинг-пробы на кокаин.

Это 5-й гол нападающего в 6 последних играх.

– Как оцените игру Морозова, который забросил решающую шайбу?

– Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. У него хороший бросок.

Не только я, но и все ребята рады, что он вернулся и помогает команде, – сказал Жамнов.

