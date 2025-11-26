Коростелев о Георгиеве в «Спартаке»: «Поприветствовали его с распростертыми объятьями. Уверен, ему понадобится время на адаптацию после долгих лет в Северной Америке»

Никита Коростелев высказался о переходе Александра Георгиева в «Спартак».

Нападающий «Спартака» Никита Коростелев рассказал, что команда тепло поприветствовала вратаря Александра Георгиева.

Во вторник «Спартак» объявил о подписании контракта с Георгиевым на два года.

«Вчера удалось пересечься с Георгиевым. Уверен, ему понадобится время (на адаптацию) после долгих лет в Северной Америке.

Поприветствовали его с распростертыми объятьями», – сказал Коростелев.