Коростелев о Георгиеве в «Спартаке»: «Поприветствовали его с распростертыми объятьями. Уверен, ему понадобится время на адаптацию после долгих лет в Северной Америке»
Никита Коростелев высказался о переходе Александра Георгиева в «Спартак».
Нападающий «Спартака» Никита Коростелев рассказал, что команда тепло поприветствовала вратаря Александра Георгиева.
Во вторник «Спартак» объявил о подписании контракта с Георгиевым на два года.
«Вчера удалось пересечься с Георгиевым. Уверен, ему понадобится время (на адаптацию) после долгих лет в Северной Америке.
Поприветствовали его с распростертыми объятьями», – сказал Коростелев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
