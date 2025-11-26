Карпухин о 0:1 от «Спартака»: «Игра уровня плей-офф, никто не хотел уступать. Тяжелый матч в плане эмоций, мы профессионалы, сделаем выводы»

Илья Карпухин подвел итоги матча со «Спартаком».

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин прокомментировал поражение в матче против «Спартака » (0:1).

– Получился матч уровня плей-офф, хотя и нехарактерный счет для такого соперника. «Спартак» любит атакующий хоккей, проводить время в атаке. В итоге получился футбольный счет.

Повторюсь, матч уровня плей-офф, никто не хотел уступать. Наш молодой вратарь – молодец, провел первый матч в этом сезоне. Подтащил нас в начале, а затем мы выровняли игру и больше владели шайбой.

Тяжелый матч в плане эмоций, когда забиваешь ноль голов. Но мы профессионалы, сделаем выводы и будем двигаться к следующему матчу.

– Почему «Ак Барс» так стремился выпустить шестого полевого игрока?

– Если бы знал ответ на этот вопрос – дал его. Не знаю, здесь много нюансов: кто у нас на площадке, кто у соперника, кто посвежее, как поймать соперника на пересменке.

Нам, игрокам, за этим уследить сложно, за этим следит тренерский штаб и аналитики. Это больше вопрос к тренерскому штабу, – сказал Карпухин.