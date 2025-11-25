  • Спортс
  • Ротенберг о школе «Красная Машина-Юниор»: «Готовим будущих звезд, это долгий путь. Дай бог, посмотрим, как наши побеждают Канаду. Тогда мы скажем, что возродили величие сборной СССР»
Ротенберг о школе «Красная Машина-Юниор»: «Готовим будущих звезд, это долгий путь. Дай бог, посмотрим, как наши побеждают Канаду. Тогда мы скажем, что возродили величие сборной СССР»

Роман Ротенберг рассказал о подготовке будущих олимпийских чемпионов.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о хоккейной школе «Красная Машина-Юниор».

– Является ли название вашей хоккейной школы «Красная Машина-Юниор» отсылкой к величию советского хоккея и преемственности поколений?

 – Конечно. Это победа. Это наша великая сборная СССР. В то время мы были всегда лучшие, и мы возрождаем наше величие. Мы готовим будущих олимпийских чемпионов, будущих звезд. Это долгий путь. Это еще 20 лет работы.

Мы обязательно к этому придем и наших воспитанников, дай бог, увидим на чемпионатах мира, на Олимпиадах.

И дай бог, мы с вами сядем у телевизора и посмотрим, как наши побеждают сборную Канады, и тогда мы скажем, что мы сделали все правильно, возродили величие нашей сборной СССР, – сказал Ротенберг.

«Красная Машина-Юниор» проиграла «СКА-1946» со счетом 0:12 в МХЛ. У проекта Ротенберга 24 поражения в 24 матчах, разница шайб – 32:135

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал МГИМО
