Жамнов после 1:0 с «Ак Барсом»: «У ребят есть потенциал, нужно настраиваться на каждую игру и действовать как команда. Сегодня никого не могу упрекнуть, все бились, были единым кулаком»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» в игре с «Ак Барсом».

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов оценил игру команды в матче против «Ак Барса» (1:0).

– Что произошло за последние несколько дней? Сегодня все было безупречно.

– Был разговор и вчера, и сегодня перед игрой. Главное, чтобы задел и дальше был. У ребят есть потенциал.

Нужно настраиваться на каждую игру и действовать как команда. Ребята молодцы, сегодня никого не могу упрекнуть, все бились, были единым кулаком, – сказал Жамнов.