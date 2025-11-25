Жамнов после 1:0 с «Ак Барсом»: «У ребят есть потенциал, нужно настраиваться на каждую игру и действовать как команда. Сегодня никого не могу упрекнуть, все бились, были единым кулаком»
Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» в игре с «Ак Барсом».
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру команды в матче против «Ак Барса» (1:0).
– Что произошло за последние несколько дней? Сегодня все было безупречно.
– Был разговор и вчера, и сегодня перед игрой. Главное, чтобы задел и дальше был. У ребят есть потенциал.
Нужно настраиваться на каждую игру и действовать как команда. Ребята молодцы, сегодня никого не могу упрекнуть, все бились, были единым кулаком, – сказал Жамнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
