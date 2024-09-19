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  • Агент Ягра: «Яромир объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере. Он очень любит хоккей. У него хорошее здоровье, за счет этого он продолжает играть»
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Агент Ягра: «Яромир объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере. Он очень любит хоккей. У него хорошее здоровье, за счет этого он продолжает играть»

Агент Яромира Ягра сообщил, что этот сезон станет для игрока последним в карьере.

В среду 52-летний Ягр отметился голевой передачей в матче «Кладно» против «Пардубице» (1:5).

Нынешний сезон стал для чеха 37-м в профессиональной карьере. 

– Яромир очень любит хоккей. У него очень хорошее здоровье и нет никаких проблем с дисциплиной. Именно за счет этого он продолжает играть в хоккей.

Сейчас он самый возрастной спортсмен, который продолжает играть в хоккей. Перед матчем с «Пардубице» Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере.

– Чем он планирует заниматься после завершения карьеры?

– Как вы знаете, он президент клуба «Кладно», а также он входит в правление Чешской федерации хоккея. Чем он будет заниматься после завершения карьеры, помимо занимаемых постов, не знаю, посмотрим, – сказал агент Ярослав Зидек.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЯромир Ягр
чемпионат Чехии
Федерация хоккея Чехии
Ярослав Зидек
logoКладно
logoМатч ТВ
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