Агент Ягра: «Яромир объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере. Он очень любит хоккей. У него хорошее здоровье, за счет этого он продолжает играть»
В среду 52-летний Ягр отметился голевой передачей в матче «Кладно» против «Пардубице» (1:5).
Нынешний сезон стал для чеха 37-м в профессиональной карьере.
– Яромир очень любит хоккей. У него очень хорошее здоровье и нет никаких проблем с дисциплиной. Именно за счет этого он продолжает играть в хоккей.
Сейчас он самый возрастной спортсмен, который продолжает играть в хоккей. Перед матчем с «Пардубице» Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере.
– Чем он планирует заниматься после завершения карьеры?
– Как вы знаете, он президент клуба «Кладно», а также он входит в правление Чешской федерации хоккея. Чем он будет заниматься после завершения карьеры, помимо занимаемых постов, не знаю, посмотрим, – сказал агент Ярослав Зидек.
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