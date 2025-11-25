Гатиятулин об Арефьеве: «Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, хорошо сыграл против «Спартака»

Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Спартака».

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче против «Спартака » (0:1).

– Третий матч поездки – c нашей стороны было уже меньше активных отрезков. После пропущенного гола включились, создавали моменты, но не смогли забить. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Как оцените дебютную игру в сезоне вратаря Максима Арефьева?

– Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, сыграл хорошо.

– Впервые в сезоне матч пропустил Михаил Фисенко. С чем это связано?

– Он отсутствовал по семейным обстоятельствам.

– Как вам игра Брэндона Биро на его позиции?

– Понятно, что он пропустил часть сезона, немного выпал. Тем не менее он много полезного сделал в обороне и в атаке.

– Он сейчас игрок ротации?

– У нас есть обойма, которой идем в сезоне. Принципы определения состава мы уже говорили – проводим анализ матча, оцениваем текущее состояние, – сказал Гатиятулин .