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Ягр о том, что откладывает свое избрание в Зал славы из-за продолжения карьеры: «Нет проблем. Однажды попаду туда, надеюсь»

Яромир Ягр высказался о том, что откладывает свое избрание в Зал славы.

Согласно правилам, действующие хоккеисты не могут быть избраны в Зал хоккейной славы в Торонто.

Чтобы игрок мог быть выбран, должно пройти 3 года после фактического завершения его карьеры (для нескольких игроков ранее было сделано исключение, но после избрания Уэйна Гретцки в 1999 году было решено, что впредь срок будет выдерживаться для всех – Спортс’‘). 

«Нет проблем. Я просто хочу заниматься тем, что делает меня счастливым. Хоккей делает меня счастливым, вот я и играю. Надеюсь, однажды я попаду туда», – сказал Ягр. 

52-летний чех продолжает выступать за клуб «Кладно», владельцем которого является. Он ожидает, что текущий сезон станет последним в его карьере. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЯромир Ягр
logoНХЛ
чемпионат Чехии
logoКладно
Зал хоккейной славы
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