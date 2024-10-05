Ягр о том, что откладывает свое избрание в Зал славы из-за продолжения карьеры: «Нет проблем. Однажды попаду туда, надеюсь»
Яромир Ягр высказался о том, что откладывает свое избрание в Зал славы.
Согласно правилам, действующие хоккеисты не могут быть избраны в Зал хоккейной славы в Торонто.
Чтобы игрок мог быть выбран, должно пройти 3 года после фактического завершения его карьеры (для нескольких игроков ранее было сделано исключение, но после избрания Уэйна Гретцки в 1999 году было решено, что впредь срок будет выдерживаться для всех – Спортс’‘).
«Нет проблем. Я просто хочу заниматься тем, что делает меня счастливым. Хоккей делает меня счастливым, вот я и играю. Надеюсь, однажды я попаду туда», – сказал Ягр.
52-летний чех продолжает выступать за клуб «Кладно», владельцем которого является. Он ожидает, что текущий сезон станет последним в его карьере.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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