Ягр о том, что откладывает свое избрание в Зал славы из-за продолжения карьеры: «Нет проблем. Однажды попаду туда, надеюсь»

Яромир Ягр высказался о том, что откладывает свое избрание в Зал славы.

Согласно правилам, действующие хоккеисты не могут быть избраны в Зал хоккейной славы в Торонто.

Чтобы игрок мог быть выбран, должно пройти 3 года после фактического завершения его карьеры (для нескольких игроков ранее было сделано исключение, но после избрания Уэйна Гретцки в 1999 году было решено, что впредь срок будет выдерживаться для всех – Спортс’‘).

«Нет проблем. Я просто хочу заниматься тем, что делает меня счастливым. Хоккей делает меня счастливым, вот я и играю. Надеюсь, однажды я попаду туда», – сказал Ягр.

52-летний чех продолжает выступать за клуб «Кладно », владельцем которого является. Он ожидает, что текущий сезон станет последним в его карьере.