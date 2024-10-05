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  • Яромир Ягр: «Говорят: «Почему он все еще играет?» Люди гуляют по лесу, а я катаюсь на льду. Это дает мне покой, там я счастлив»
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Яромир Ягр: «Говорят: «Почему он все еще играет?» Люди гуляют по лесу, а я катаюсь на льду. Это дает мне покой, там я счастлив»

Яромир Ягр рассказал, почему до сих пор выступает на профессиональном уровне.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли вышел на лед перед матчем «Баффало» и «Нью-Джерси» в Праге и произвел символическое вбрасывание перед первым матчем сезона в НХЛ.

В воскресенье 52-летний Ягр снова выйдет на лед, но уже в составе «Кладно» в матче против клуба «Карловы Вары» в чемпионате Чехии.

«Эй, а что, если я буду играть хорошо? Никогда не знаешь. Это моя цель. Я всегда хотел быть хорош настолько, насколько мог. Это то, чем я занимался всю свою жизнь с трех лет. Мне не трудно выйти на лед. Это моя арена.

Даже если никого не будет, я все равно туда пойду. Люди гуляют по лесу, а я просто катаюсь на льду. Это дает мне покой. Там я счастлив.

Люди всегда спрашивают: «Почему он все еще это делает?» У меня никогда не было цели выиграть вот это, это и это. Я просто получаю удовольствие. Мне это нравится. Мой отец до самой смерти был фермером. Ему это не нужно было, но это приносило ему счастье», – сказал Яромир Ягр. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКарловы Вары
logoНью-Джерси
logoБаффало
logoЯромир Ягр
logoНХЛ
чемпионат Чехии
logoКладно
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