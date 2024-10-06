Ягр о том, может ли вернуться в НХЛ: «У меня была очередь – хочу сказать лиге спасибо. Они сделали меня тем, кем я являюсь сейчас»
Яромир Ягр ответил на вопрос о том, может ли вернуться в НХЛ.
Нападающий продолжает хоккейную карьеру в 52 года и выступает в чемпионате Чехии за «Кладно», владельцем которого является.
«У меня была моя очередь, мое время, и я хочу сказать НХЛ спасибо. Они сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Я ценю это.
Мне повезло. Это был отличный поход. Замечательный этап жизни», – сказал Яромир Ягр.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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