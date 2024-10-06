Ягр о том, может ли вернуться в НХЛ: «У меня была очередь – хочу сказать лиге спасибо. Они сделали меня тем, кем я являюсь сейчас»

Яромир Ягр ответил на вопрос о том, может ли вернуться в НХЛ.

Нападающий продолжает хоккейную карьеру в 52 года и выступает в чемпионате Чехии за «Кладно », владельцем которого является.

«У меня была моя очередь, мое время, и я хочу сказать НХЛ спасибо. Они сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Я ценю это.

Мне повезло. Это был отличный поход. Замечательный этап жизни», – сказал Яромир Ягр .