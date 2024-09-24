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  • Ягр выиграл региональную премию «Эмми» за эфир церемонии «Питтсбурга», на которой 68-й номер чеха выводили из обращения. Он сценарист и продюсер
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Ягр выиграл региональную премию «Эмми» за эфир церемонии «Питтсбурга», на которой 68-й номер чеха выводили из обращения. Он сценарист и продюсер

Яромир Ягр выиграл региональную премию «Эмми».

Телевизионную награду выиграл «Питтсбург» – в номинации «Лучшая спортивная программа в прямом эфире» победила трансляция торжественной церемонии, на которой 68-й номер чеха выводили из обращения. 

Так как 52-летний Ягр был указан в титрах программы как сценарист и продюсер, он также был удостоен награды. 

Ягр, выбранный «Пингвинс» под общим 5-м номером на драфте-1990, выступал за команду с 1990 по 2001 годы и выиграл с ней 2 Кубка Стэнли (1991, 1992). 

В 806 матчах за «Питтсбург» в рамках регулярок чешский форвард набрал 1079 (439+640) очков. Он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов в истории клуба. В плей-офф Яромир провел за команду 140 игр и добавил 147 (65+82) баллов. 

Ягр стал 3-м игроком в истории клуба, чей номер был выведен из обращения – после Марио Лемье и Мишеля Бриэра.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
светская хроника
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logoНХЛ
чемпионат Чехии
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