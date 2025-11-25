Тренер «Сочи» Михайлов: «Кагарлицкий будет через матчи набирать функционал. Его мастерство, профессионализм сомнению не подлежат. От игры к игре он будет приносить пользу»

Тренер «Сочи» высказался о Дмитрии Кагарлицком.

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов поделился мнением о Дмитрии Кагарлицком .

Сегодня «Сочи» проиграл «Ладе» со счетом 3:5. Кагарлицкий отметился передачей. Он перешел в «Сочи » 22 ноября.

– Какой функционал будет у Кагарлицкого? И кто был инициатором его приглашения?

– Усилиться качественным игроком любой тренер всегда хочет. Дима будет через игры набирать функционал.

Его мастерство, профессионализм сомнению не подлежат. От игры к игре он будет приносить пользу: забивать голы и отдавать передачи, – сказал Михайлов.