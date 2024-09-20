52-летний Ягр забил 1-й гол в сезоне. У него 1+1 в 2 играх чемпионата Чехии

52-летний Яромир Ягр забил свой первый гол в сезоне-2024/25.

Нападающий и владелец «Кладно » забросил победную шайбу в матче чемпионата Чехии против «Спарты» (4:2).

Теперь на его счету 2 (1+1) очка в 2 играх сезона.

Отметим, что этот сезон стал уже 37-м по счету в профессиональной карьере Ягра .

Ранее стало известно , что этот чемпионат станет для игрока последним в карьере.