52-летний Ягр забил 1-й гол в сезоне. У него 1+1 в 2 играх чемпионата Чехии
52-летний Яромир Ягр забил свой первый гол в сезоне-2024/25.
Нападающий и владелец «Кладно» забросил победную шайбу в матче чемпионата Чехии против «Спарты» (4:2).
Теперь на его счету 2 (1+1) очка в 2 играх сезона.
Отметим, что этот сезон стал уже 37-м по счету в профессиональной карьере Ягра.
Ранее стало известно, что этот чемпионат станет для игрока последним в карьере.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Кладно»
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