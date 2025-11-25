Жамнов об изменениях в штабе «Спартака»: «Руководство приняло решение, меня поставили в известность. Кваша отвечает за большинство, Перов – за меньшинство и защитников»
Алексей Жамнов высказался об изменениях в штабе «Спартака».
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об изменениях в тренерском штабе команды.
Ранее «Спартак» сообщил о расставании с Алексеем Ковалевым и Игорем Кравчуком, которые входили в штаб Жамнова. При этом старший тренер МХК «Спартак» Олег Кваша перешел в тренерской штаб основной команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Здесь комментировать нечего. Руководство приняло решение, меня поставили в известность. Кваша отвечает за большинство, Перов – за меньшинство и защитников.
– Был слух, что вы тоже хотели уйти.
– Без комментариев, – сказал Жамнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
