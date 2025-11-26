Артем Батрак: «СКА стал играть проще. Нет стеночек и забеганий. Команда спокойно ставит «автобус» в средней зоне – 1-3-1 встали и встречают»

Артем Батрак оценил выступление СКА.

Комментатор Артем Батрак поделился мнением об игре СКА.

24 ноября клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА (4:1). На данный момент СКА с 30 очками в 27 играх занимает 8-е место в таблице Западной конференции. В последних 6 матчах команда одержала 5 побед.

«Изменилась ли игра у СКА? Думаю, стало просто понятно, что нужен результат. Какой бы план у Ларионова ни был, но хорошо выигрывать.

СКА стал играть проще. Нет стеночек и забеганий. Команда спокойно ставит «автобус» в средней зоне – 1-3-1 встали и встречают.

Причем СКА не делает ничего выдающегося. Просто на фоне того, как ЦСКА смотрелся, это выглядело как железобетон. СКА изменился, став прагматичнее», – сказал Батрак.