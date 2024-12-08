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  • Макдэвид сделал 123 ассиста в 2024-м и сравнялся с Лемье. Рекорд у Гретцки – 167 передач за календарный год
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Макдэвид сделал 123 ассиста в 2024-м и сравнялся с Лемье. Рекорд у Гретцки – 167 передач за календарный год

Коннор Макдэвид сравнялся с Марио Лемье по одному из статистических показателей.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2.

27-летний канадец набрал 2 (1+1) балла за результативность. Голевая передача стала для него 123-й в этом календарном году с учетом плей-офф.

По этому показателю Макдэвид сравнялся с лучшим карьерным результатом Марио Лемье, который сделал столько же ассистов в 1992-м.

Лидирует Уэйн Гретцки. Он девять раз делал больше 123 передач, а в 1985 году добился наивысшего показателя – 167 результативных пасов.

Василий Подколзин: «Макдэвид – лучший хоккеист всех времен. Когда его поздравляли с 1000-м очком, подумал: буду внукам рассказывать, что играл с таким мастером»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoМарио Лемье
logoУэйн Гретцки
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logoЭдмонтон
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logoСент-Луис
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