Макдэвид набрал 0+4 в матче с «Коламбусом» и делит 7-е место в гонке бомбардиров – 35 очков в 23 играх. Отставание от Нечаса – 6 баллов
Коннор Макдэвид набрал 0+4 с «Коламбусом» и делит 7-е место в гонке бомбардиров.
Капитан «Эдмонтона» четырежды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (6:3).
Игра с 4+ передачами стала для него 10-й за карьеру в рамках регулярок – лучший результат среди действующих игроков.
В текущем сезоне на счету 27-летнего канадца стало 35 (12+23) очков в 23 играх. Он делит 7-е место в гонке бомбардиров лиги с Микко Рантаненом из «Колорадо» и Йеспером Браттом из «Нью-Джерси».
Отставание от лидера – Мартина Нечаса из «Каролины» – составляет 6 баллов.
Нечас набрал 1+1 с «Колорадо» и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ – 41 очко в 26 матчах. Маккиннон с 40 – 2-й, Капризов с 39 – 3-й
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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