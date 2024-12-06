Макдэвид набрал 0+4 в матче с «Коламбусом» и делит 7-е место в гонке бомбардиров – 35 очков в 23 играх. Отставание от Нечаса – 6 баллов

Коннор Макдэвид набрал 0+4 с «Коламбусом» и делит 7-е место в гонке бомбардиров.

Капитан «Эдмонтона » четырежды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (6:3).

Игра с 4+ передачами стала для него 10-й за карьеру в рамках регулярок – лучший результат среди действующих игроков.

В текущем сезоне на счету 27-летнего канадца стало 35 (12+23) очков в 23 играх. Он делит 7-е место в гонке бомбардиров лиги с Микко Рантаненом из «Колорадо» и Йеспером Браттом из «Нью-Джерси».

Отставание от лидера – Мартина Нечаса из «Каролины» – составляет 6 баллов.

Нечас набрал 1+1 с «Колорадо» и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ – 41 очко в 26 матчах. Маккиннон с 40 – 2-й, Капризов с 39 – 3-й