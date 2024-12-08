Макдэвид набрал 1+1 с «Сент-Луисом» и сократил отставание от лидеров гонки бомбардиров НХЛ Капризова и Нечаса до 5 очков
Коннор Макдэвид сократил отставание от лидеров гонки бомбардиров НХЛ до 5 очков.
Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Сент-Луисом» (4:2) в регулярном чемпионате лиги. Его признали второй звездой встречи.
На счету 27-летнего канадца стало 37 (13+24) очков в 24 играх в текущем сезоне.
Форвард делит 7-е место в гонке бомбардиров с Йеспером Браттом из «Нью-Джерси» (37 баллов в 29 играх).
При этом пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отставание от лидеров гонки – Кирилла Капризова из «Миннесоты» (42 в 26) и Мартина Нечаса из «Каролины» (42 в 27) – до 5 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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