Макдэвид набрал 1+1 с «Сент-Луисом» и сократил отставание от лидеров гонки бомбардиров НХЛ Капризова и Нечаса до 5 очков

Коннор Макдэвид сократил отставание от лидеров гонки бомбардиров НХЛ до 5 очков.

Капитан «Эдмонтона » забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Сент-Луисом » (4:2) в регулярном чемпионате лиги. Его признали второй звездой встречи.

На счету 27-летнего канадца стало 37 (13+24) очков в 24 играх в текущем сезоне.

Форвард делит 7-е место в гонке бомбардиров с Йеспером Браттом из «Нью-Джерси» (37 баллов в 29 играх).

При этом пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отставание от лидеров гонки – Кирилла Капризова из «Миннесоты» (42 в 26) и Мартина Нечаса из «Каролины» (42 в 27) – до 5 очков.