Василий Подколзин: «Макдэвид – лучший хоккеист всех времен. Когда его поздравляли с 1000-м очком, подумал: буду внукам рассказывать, что играл с таким мастером»
– Еще один памятный момент сезона для «Ойлерс» – 1000-е очко в карьере Макдэвида.
– Ты можешь представить масштаб события, когда человек за 600 с чем-то матчей набирает 1000 очков? Просто невероятно.
Самая тема в том, что он набрал его, забросив шайбу с паса Драйзайтля, а овертайме добавил еще победную передачу на Дарнелла Нерса.
То есть вот это все три парня, которые росли в команде, переживали с ней очень непростые периоды в начале карьеры. Очень символичный момент.
– Ты себя хоть немножко причастным к истории «Эдмонтона» начал чувствовать?
– До этого еще далеко.
Но я смотрю на такие моменты и реально рад за парней по-человечески. Просто невероятные профессионалы. А Макдэвид – лучший игрок всех времен.
Когда выбежали на лед его поздравлять, подумал в тот момент: когда-нибудь буду внукам рассказывать, что играл с таким выдающимся мастером – как сейчас кто-то вспоминает, что играл с Гретцки, Буре или Овечкиным, – сказал нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.
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