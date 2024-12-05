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Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Маршанд и Макар – в заявке Канады на Турнир четырех наций

Объявлен состав сборной Канады на Турнир четырех наций НХЛ.

Турнир, в котором также сыграют команды Швеции, США и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Защитники: Кэйл Макар, Девон Тэйвс (оба – «Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Алекс Пьетранжело («Вегас»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»).

Нападающие: Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт (оба – «Флорида»), Энтони Сирелли, Брэндон Хэйгл, Брэйден Пойнт (все – «Тампа»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Сет Джарвис («Каролина»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд («Бостон»), Митч Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Марк Стоун («Вегас»).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Турнир четырех наций НХЛ
logoДжордан Биннингтон
logoЭдин Хилл
logoСэм Беннетт
logoДжош Моррисси
logoСэм Райнхарт
logoФиладельфия
logoКолорадо
logoВиннипег
logoДевон Тэйвс
logoКэйл Макар
logoШи Теодор
logoМонреаль
logoСэмюэл Монтембо
logoТрэвис Сэнхайм
logoФлорида
logoКолтон Парайко
logoСент-Луис
logoАлекс Пьетранжело
logoВегас
logoЭнтони Сирелли
logoЭдмонтон
logoМитч Марнер
logoБрэндон Хэйгл
logoСидни Кросби
logoСет Джарвис
logoБрэйден Пойнт
logoНэтан Маккиннон
logoТампа-Бэй
logoКоннор Макдэвид
logoМарк Стоун
logoПиттсбург
logoБрэд Маршанд
logoКаролина
logoТоронто
logoТрэвис Конекны
logoБостон
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