Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Маршанд и Макар – в заявке Канады на Турнир четырех наций
Объявлен состав сборной Канады на Турнир четырех наций НХЛ.
Турнир, в котором также сыграют команды Швеции, США и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.
Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).
Защитники: Кэйл Макар, Девон Тэйвс (оба – «Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Алекс Пьетранжело («Вегас»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»).
Нападающие: Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт (оба – «Флорида»), Энтони Сирелли, Брэндон Хэйгл, Брэйден Пойнт (все – «Тампа»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Сет Джарвис («Каролина»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд («Бостон»), Митч Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Марк Стоун («Вегас»).
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