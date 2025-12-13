  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Юрий Карандин: «В 90-е мы отвергли хоккейную идеологию и все приемы Тарасова. «Россия 25» возвращает – и правильно делает. Только малолетние полуфабрикаты могут в этом сомневаться»
34

Юрий Карандин: «В 90-е мы отвергли хоккейную идеологию и все приемы Тарасова. «Россия 25» возвращает – и правильно делает. Только малолетние полуфабрикаты могут в этом сомневаться»

Юрий Карандин: «Россия 25» возвращает правильные вещи, отвергнутые в 90-е годы.

Юрий Карандин позитивно оценивает проведение Кубка Первого канала и деятельность штаба «России 25» во главе с Романом Ротенбергом

«Я воспитан на «Призе «Известий», в советские годы этот декабрьский турнир считался малым чемпионатом мира. Да и первая кнопка нашего телевидения тогда была совсем иной.

Но в нынешних условиях хорошо уже то, что турнир сохранен и дает игровую практику сборной. Мне нравится, как все построено вокруг нашей команды. В девяностые годы мы отвергли всю хоккейную идеологию, все тарасовские приемы, но многие из них надо возвращать. Сплочение команды – через кино, через изучение победной истории нашего хоккея, через театры – просто необходимо.

И «Россия 25» правильно делает, что это возвращает. Только малолетние полуфабрикаты, которые пока не получили образование и не вылезают из своих телефонов, могут в этом сомневаться», – сказал бывший арбитр. 

Ротенберг-тренер вернулся! Его «Россия 25» сразу выиграла турнир 3х3

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoРоман Ротенберг
logoЮрий Карандин
logoсборная СССР
сборная России U25
Политика
logoКубок Первого канала
logoАнатолий Тарасов
болельщики
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Без России интернациональный хоккей катится в пропасть. Мы развиваемся, будем всех побеждать, потому что ценим прошлое. Великая сборная СССР, Тарасов, «Красная Машина»
12 декабря, 19:32
Даниил Гутик: «Ротенберг горит популяризацией хоккея, он большой молодец. В раздевалке крутят видео игры сборной СССР, это мотивирует»
12 декабря, 18:47
Роман Ротенберг: «Упражнения из «Формулы-1» мне посоветовал Юрзинов. Оттуда идет связь: скорость, принятие решений. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал»
11 декабря, 20:08
«Россия 25» выиграла Кубок Первого канала в формате 3х3, обыграв Казахстан (4:1) и Беларусь (6:2)
11 декабря, 15:47
Владимир Плющев: «Россия 25» не соответствует названию. Это сборная Ротенберга, которой он распоряжается как хочет. Должны быть игроки до 25 лет, а вызываются более возрастные»
11 декабря, 13:59
Главные новости
Куинн Хьюз забил в дебютном матче за «Миннесоту». Экс-капитан «Ванкувера» сыграл 26:55 против «Бостона» и стал 1-й звездой
30 минут назадВидео
НХЛ. «Нью-Джерси» уступил «Ванкуверу», «Питтсбург» проиграл «Юте» после 3:0, «Миннесота» забила 6 голов «Бостону», «Монреаль» победил «Эдмонтон»
40 минут назад
Демидов забил «Эдмонтону» – 7-й гол в сезоне и 1-й за 8 матчей. Он сыграл 13:16 – 10-е время среди форвардов «Монреаля»
45 минут назадВидео
«Питтсбург» – 1-я команда в истории НХЛ, проигравшая 2 матча подряд при преимуществе в 3+ шайбы в 3-м периоде. «Пингвинс» дома уступили «Сан-Хосе» и «Юте»
сегодня, 03:10
Мурашов впервые пропустил 5 шайб в матче НХЛ – от «Юты»: 32 сэйва из 37
сегодня, 02:38
Капризов набрал 2+1 в матче с «Бостоном», став 2-й звездой. У него 20+17 в 33 играх
сегодня, 01:56Видео
Мичков сделал передачу и не реализовал послематчевый буллит против «Каролины», набрав очки впервые за 5 игр. У форварда «Филадельфии» 8+9 в 31 матче
сегодня, 01:36Видео
Свечников забил победный гол в матче с «Филадельфией» в серии буллитов. У форварда «Каролины» 7+11 в 32 играх
сегодня, 01:21Видео
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
13 декабря, 20:50Тесты и игры
Кирилл Сафронов о Ротенберге: «У него хорошие шансы возглавить сборную, когда Россию допустят на турниры. Не удивлюсь, если какой-либо клуб КХЛ его пригласит»
вчера, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
20-летний Байум набрал 1+1 в дебютном матче за «Ванкувер» – против «Нью-Джерси». Защитник перешел в «Кэнакс» в рамках обмена Куинна Хьюза
15 минут назад
Форвард «Юты» Бут набрал 1-е очко в НХЛ – в 7-м матче: передача в игре с «Питтсбургом»
сегодня, 02:53
Никишин набрал очки в 3-м матче подряд – передача против «Филадельфии». У защитника «Каролины» 4+8 в 31 игре
сегодня, 02:23
Сергачев сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У защитника «Юты» 4+18 в 34 играх
сегодня, 02:08
Фетисов об отсранении россиян: «Важно поддержать тех, кто сегодня страдает не по своей вине. Когда видим пустые трибуны на внутренних соревнованиях, у спортсмена руки опускаются»
вчера, 21:48
Третьяк о победе «России 25» в КПК: «Очень понравились и результат, и игра. Сыграли так, как и должна играть сборная России. Команда показала правильный подход к делу»
вчера, 21:13
Коваленко о допуске России на ЮЧМ: «Надо организовать серии между сборными России, США, Канады. Молодые игроки смогут быстро компенсировать потери последних лет»
вчера, 20:04
Корешков о приглашении в штаб «Трактора»: «Долго не думал. Это сильная команда, есть шанс побороться за титул»
вчера, 19:49
Рыбин о «Сочи»: «Команда строится, пригласить Гусева или Шипачева возможности нет, понятно. Пассажиров и равнодушных в клубе нет, можно двигаться вперед»
вчера, 19:05
Вайсфельд о ЦСКА: «Главный провал этого сезона. Есмантович говорил о Спронге, что «мало быть звездой». А вы не знали о его проблемах, когда подписывали?»
вчера, 18:22