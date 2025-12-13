Юрий Карандин: «В 90-е мы отвергли хоккейную идеологию и все приемы Тарасова. «Россия 25» возвращает – и правильно делает. Только малолетние полуфабрикаты могут в этом сомневаться»

Юрий Карандин: «Россия 25» возвращает правильные вещи, отвергнутые в 90-е годы.

Юрий Карандин позитивно оценивает проведение Кубка Первого канала и деятельность штаба «России 25» во главе с Романом Ротенбергом .

«Я воспитан на «Призе «Известий», в советские годы этот декабрьский турнир считался малым чемпионатом мира. Да и первая кнопка нашего телевидения тогда была совсем иной.

Но в нынешних условиях хорошо уже то, что турнир сохранен и дает игровую практику сборной. Мне нравится, как все построено вокруг нашей команды. В девяностые годы мы отвергли всю хоккейную идеологию, все тарасовские приемы, но многие из них надо возвращать. Сплочение команды – через кино, через изучение победной истории нашего хоккея, через театры – просто необходимо.

И «Россия 25» правильно делает, что это возвращает. Только малолетние полуфабрикаты, которые пока не получили образование и не вылезают из своих телефонов, могут в этом сомневаться», – сказал бывший арбитр.

